В Севастополе сегодня запланировано отключение электроэнергии 

Городское хозяйство
31-03-2025

Для выполнения неотложных работ временно 31 марта будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

ул. Шостака, 1-9(нечет)

с 09:00 до 14:00

ул. Фиолентовское шоссе, 47, 55-А, 63, 65, 68-А, 90;

ТСН «Медик-2», ТСН «Здоровье», ТСН «Судоремонтник», СНТ «Луч» (насосная), ТСН «Прометей», ТСН «Связист», ТСН «Источник», ТСН «Колос», ТСН «Клеры-2», ТСН «Вишневый сад», СНТ «Сосенки»

с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии

с. Орлиное

МА Орлиновского МО г. Севастополя;

КСП «Красный октябрь», 505, кад.707

с 11:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции

с. Полюшко

ул. Евпаторийская, 1-а,3-13(нечет), 4-8(чет);

ул. Луговая, 48-72 (чет), 45-77 (нечет);

ул. Садовая, 26-а,2-72(чет), 7-а,9-б,51-а,1-77(нечет);

ул. Сумская, 54-а,30-80(чет), 27-77(нечет), кад.1879, кад.1909;

ул. Гагарина, 37001 (ООО «Миранда-Медиа»);

ул. Виноградная, 50-76(чет), 45-71(нечет);

уч. 2/4,2/5,2/7,22, кад.656;

ул. Ивана Вахрушева, 17,49;

ул. Александра Лавриченко, 19;

ул. Александра Черемёнова, 19;

туп. Зелёный, 2-6(чет),1-7 (нечет);

ул. Персиковая, 8/2,2-10 (чет), 7/2,1-23(нечет)

с. Орловка

ул. Гагарина 30-а,2-54(чет) (д/сад №103), 3-а,1-49(нечет), кад.420

с. Осипенко

кад. 3556,3560,3423,3534,3862,3550,3500,3509,3532,3880,3520,3858,3430,3888,3894, 3499,3428,3563,3855,3873,3865,3523,3859,3875,3883,3505,3489,3819

ул. Владимира Кривопалова, 21,23,20,60

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai