В Севастополе сегодня запланировано отключение электроэнергии 

Для выполнения неотложных работ временно 31 марта будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 12:00
ул. Шостака, 1-9(нечет)
с 09:00 до 14:00
ул. Фиолентовское шоссе, 47, 55-А, 63, 65, 68-А, 90;
ТСН «Медик-2», ТСН «Здоровье», ТСН «Судоремонтник», СНТ «Луч» (насосная), ТСН «Прометей», ТСН «Связист», ТСН «Источник», ТСН «Колос», ТСН «Клеры-2», ТСН «Вишневый сад», СНТ «Сосенки»
с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии
с. Орлиное
МА Орлиновского МО г. Севастополя;
КСП «Красный октябрь», 505, кад.707
с 11:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции
с. Полюшко
ул. Евпаторийская, 1-а,3-13(нечет), 4-8(чет);
ул. Луговая, 48-72 (чет), 45-77 (нечет);
ул. Садовая, 26-а,2-72(чет), 7-а,9-б,51-а,1-77(нечет);
ул. Сумская, 54-а,30-80(чет), 27-77(нечет), кад.1879, кад.1909;
ул. Гагарина, 37001 (ООО «Миранда-Медиа»);
ул. Виноградная, 50-76(чет), 45-71(нечет);
уч. 2/4,2/5,2/7,22, кад.656;
ул. Ивана Вахрушева, 17,49;
ул. Александра Лавриченко, 19;
ул. Александра Черемёнова, 19;
туп. Зелёный, 2-6(чет),1-7 (нечет);
ул. Персиковая, 8/2,2-10 (чет), 7/2,1-23(нечет)
с. Орловка
ул. Гагарина 30-а,2-54(чет) (д/сад №103), 3-а,1-49(нечет), кад.420
с. Осипенко
кад. 3556,3560,3423,3534,3862,3550,3500,3509,3532,3880,3520,3858,3430,3888,3894, 3499,3428,3563,3855,3873,3865,3523,3859,3875,3883,3505,3489,3819
ул. Владимира Кривопалова, 21,23,20,60
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai