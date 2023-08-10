На музей им. Крошицкого выделили еще 100 млн рублей

Правительство Севастополя на последнем заседании утвердило выделение дополнительных средств по контракту с подрядчиком, который занимается капитальным ремонтом здания художественного музея им. Крошицкого.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что это «дополнительные средства, которые мы нашли на закупку оборудования для музея». На данный момент строительно-реставрационные работы заверешены.

«Теперь мы нашли еще 100 млн рублей, чтобы купить необходимое оборудование. Устанавливать будет тот же подрядчик, который занимался реставрацией», — добавил глава города.

Напомним, реставрация музея Крошицкого была начата в 2018 году. Однако она серьёзно затянулась.

Ольга Сурикова