В Севастополе похоронили добровольца, погибшего в ЛНР, спасая жизни других бойцов

В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда «БАРС-14» Дмитрия Васильевича Стадольского.

Дмитрий Васильевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №12 в Инкермане, отслужил срочную службу. После армии получил среднее специальное образование в Севастопольском морском колледже. Проходил службу в патрульно-постовой службе УМВД по Севастополю, выполнял задачи по поддержанию общественного порядка на Майдане в 2013-2014 годах. После окончания контракта с МВД работал нa различных предприятиях города, в сфере строительства.

В апреле 2022 года принял решение участвовать в специальной военной операции и пошел добровольцем.

Дмитрий Васильевич геройски погиб в р-не поселка Краснореченское Луганской Народной Республики, спасая жизни других бойцов.