Правительство Севастополя дает субсидии предприятиям для устройства на работу жителей из других регионов России

Сегодня, 20 декабря, правительство Севастополя утвердило перечень предприятий, которым будут выдаваться субсидии на наем работников из других регионов России.

Деньги будут выдаваться из средств пенсионного фонда и фонда социального страхования. Работодатель будет получать компенсацию части зарплаты работника и сможет снизить свои затраты на оплату труда.

«Это связано с оборонно-промышленным комплексом. На территории Севастополя таких 19 организаций», — рассказала директор соцзащиты Елена Сулягина.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в основном это рабочие профессии.

Напомним, Севастополь приготовился выдавать жилищные сертификаты беженцам из Херсона.

Дмитрий Островский