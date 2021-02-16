В Севастополе девушку игровая приставка подвела под уголовную статью

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже игровой приставки из хостела, теперь ей грозит реальный срок, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Она может сесть на пять лет

Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемую. Полицейские выяснили, что девушка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Похищенную приставку изъяли и после следственных действий вернут владельцу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за кражу, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кассового блока с деньгами, ему грозит пять лет тюрьмы.

Ольга Сурикова