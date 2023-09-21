Правительство РФ временно ограничило экспорт топлива

Правительство России приняло решение ограничить экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка и снижения цен.

Ранее также решением правительства увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

Власти страны также ежедневно мониторят закупки топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Напомним, автовладельцы Севастополя и Крыма жалуются на отсутствие ДТ на заправках, а также на завышенные цены там, где оно еще осталось.