Севастопольские регбистки рассказали, как они стали призерами на Всероссийских соревнованиях

Женская студенческая сборная Севастополя по пляжному регби заняла третье место на Всероссийских соревнованиях среди студентов.

Корреспондент «Севкора» пообщался с командой и представителями Севастопольской городской федерации регби, чтобы узнать впечатления и выводы о прошедших соревнованиях.



Еще одна взятая высота

Больше всего «бронзе» на Всероссийских соревнованиях рады именно в Севастопольской федерации регби, поскольку в последние годы эта организация вложила большие ресурсы в севастопольские сборные разных уровней, но получить медали получалось далеко не всегда.

Как отметил председатель попечительского совета федерации Илья Журавлев, полученный результат – это проделанная работа последних нескольких лет.

«Хочу поздравить девушек с хорошим результатом. Лично наблюдал трансляцию и точно могу сказать, что эти медали взяты упорством и трудом. Особенно подчеркну, что часть команды составляют девчонки, которые играли в нашей школьной лиге, потом стали частью регбийного клуба «Чайка», а теперь защищают цвета Севастополя в составе сборной», — рассказал Журавлев.

Глава попечительского совета также отметил, что большое влияние на рост уровня севастопольских команд по регби оказало внимание к этому спорту от городских властей.

«Я считаю всегда важно подчеркивать вклад всех причастных к успеху наших спортивных проектов. И тут невозможно не сказать, что власти Севастополя всех уровней активно помогают регби. Стоит отметить личное внимание к проблемам и чаяниям регбистов губернатора Михаила Развожаева. Чего стоит только прекрасный регбийный стадион им. 200-летия Севастополя, который строился под личным контролем главы города.

Также большие ресурсы в регбийные команды вкладывает Управление по делам молодежи и спорта. Точно знаю, что Сергей Резниченко лично следит за нашей динамикой и активно содействует развитию нашего спорта», — подчеркнул глава попечительского совета.

Журавлев отметил, что у побед севастопольского регби много «отцов» и такое внимание к спорту не может не радовать.

Сложно, но интересно

Примечательно, что сами девушки комментируют свой результат более сдержанно, возможно из-за того, что результаты были для них более ожидаемыми.

«Мы весь прошлый год тренировались, сплотились как команда. Поэтому в Москве у нас получилось все так, как мы и задумывали. Прежде всего старались показать те навыки и умения, которые нарабатывали до этого», — отметила капитан команды Анастасия Сурхаева.

Анастасия рассказала, что ее приятно удивил размах и уровень соревнований, поскольку игры проходили на специально созданном стадионе для пляжных видов спорта на Воробьевых горах.

«Для меня это первый опыт игры в пляжный регби на таком уровне. Прекрасный стадион, да еще и посреди Москвы. Сильные соперники, каждую игру с которыми было очень интересно играть», — подчеркнула она.

Больше всего севастопольским девушкам, конечно, заполнилась игра за бронзу с регбистками из Казани. Признанная лучшим игроком команды София Журба рассказала, что по накалу страстей этот матч был самым напряженным.

«Так получилось, что из первых трех игр нам пришлось играть две с теми командами, которые заняли первое и второе место. И эти матчи выдались изнурительными и потребовали от нас максимальных усилий. Те мне менее, вырвать победу у них не удалось. Поэтому к матчу за третье место мы пришли в максимальной концентрации и зарядом на успех.

Игра получилась очень напряженной, но в итоге с разницей в одну попытку мы смогли завоевать победу. Это был очень эмоциональный момент», — рассказала София.

Все девушки отметили роль нового играющего тренера команды — Регины Брезгиной, недавно присоединившейся к команде. Новый руководитель коллектива смогла сплотить девушек и поддерживать нужный уровень мотивации на всех играх.

Комментируя дальнейшие планы севастопольской команды, Брезгина рассказала нашему корреспонденту, что в дальнейших планах готовить команду к выступлениям на соревнованиях по регби-7.

Пожелаем девушка удачи.