Севастопольским ветеранам начали выдавать выплаты к Дню Победы

Пока только региональные начисления

В Севастополе начали выплачивать региональные выплаты ветеранам, приуроченные к 9 мая. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

«В бюджете на это предусмотрено 56, 343 млн рублей для ветеранов, 18 млн рублей – детям войны», – написал он.

Выплаты, подчеркнул глава города, получат более 7 тысяч ветеранов, включая жителей осажденного Севастополя, и представителей категорий, приравненных к ветеранам. Им положено от 7 тысяч до 50 тысяч рублей. В частности, больше 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей. Больше 18 тысяч детей войны получат по одной тысяче рублей.

«Несмотря на особенности текущей экономической ситуации выплаты мы решили сделать заранее», – сказал Развожаев.

Также он напомнил, что еще севастопольские ветераны получат выплаты к 9 мая от правительства Москвы – в размере 6 тысяч рублей. Планируется, что их получат около 2,3 тысячи человек.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение инициировать региональную выплату для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Украине.

Ольга Сурикова