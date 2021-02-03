В Севастополе управление МВД купило три быстровозводимых здания за 130 млн рублей

Для чего они будут служить эти сооружения пока не сообщается

В Севастополе городское управление МВД заключило контракт с ООО «Югстройкомплект» на поставку трёх модульных зданий. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки», пишет «Новый Севастополь».

«Поставка военно-технического имущества для нужд УМВД России по Севастополю в рамках государственного оборонного заказа, в целях обеспечения государственной программы вооружения (закупка сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения)», – указано в описании закупки.

Стоимость выигравшего проекта указана почти в 132 млн рублей.

Согласно контракту, в городе должны появиться два двухэтажных сооружения стоимостью около 33 млн рублей каждое (длина – 15 м, ширина – 18 м, высота – 8 м) и одно одноэтажное, стоимостью порядка 65 млн рублей (длина 56,8 м, ширина 19,8 м, высота 3,2 м).

Где будут размещаться новые здания, пока неизвестно.

Напомним, в Севастополе возмущение горожан было вызвано вырубкой старых сосен на площади Восставших перед зданием УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе

Ольга Сурикова