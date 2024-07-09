Пожилой житель Севастополя заплатит штраф за дискредитацию ВС России

Центр по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю совместно с коллегами из УФСБ России по Черноморскому флоту установили, что 77-летний местный житель допускал высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Он в ходе разговора с коллегами по работе высказывался в негативной форме относительно использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Ему грозит суд и штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова