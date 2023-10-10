Пожар на мысе Айя тушили севастопольские блогеры

Сегодня, 10 октября, в социальных сетях Севастополя появились видео, горящего леса на мысе Айя, снятые одним из севастопольских организаторов активного отдыха Алексеем Фостером.

На видео видно, что на мысе загорелась трава и несколько деревьев. При этом пожар никто не тушил. Фостер с товарищами принялся тушить пожар, что, по его словам, им частично удалось.



Официальной информации от МЧС о начале тушения пока не поступало.

Напомним, демонтаж незаконного вольера охотничьего хозяйства на мысе Айя обошелся Севастополю почти в 1,5 млн рублей.