Лесное хозяйство показало и рассказало, как тушили пожар на мысе Айя

Участок, на котором сегодня вспыхнул пожар на территории заказника Мыс «Айя», расположен в горно-лесистой местности, что осложняло тушение огня из-за ограниченного и невозможного подъезда техники.
В Чернореченском участковом лесничестве рассказали, что к месту возгорания решено было добираться на плав.средстве, вооружившись ранцами-огнетушителями, лопатами и граблями.
Площадь, пройденная огнем, составляет 0, 015 га.
Пожар тушили 13 сотрудников ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», 2 сотрудника Севприроднадзора, 8 спасателей Центра гражданской защиты и 5 волонтеров.
Ликвидировать пожар удалось в 14:15, но сотрудники ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» остаются на дежурстве еще на сутки во избежание повторного возгорания.