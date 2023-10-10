Лесное хозяйство показало и рассказало, как тушили пожар на мысе Айя

Происшествия
10-10-2023
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Участок, на котором сегодня вспыхнул пожар на территории заказника Мыс «Айя», расположен  в горно-лесистой местности, что осложняло тушение огня из-за ограниченного и невозможного подъезда техники.

В Чернореченском участковом лесничестве рассказали, что к месту возгорания решено было добираться на плав.средстве, вооружившись ранцами-огнетушителями, лопатами и граблями.
Площадь, пройденная огнем, составляет 0, 015 га.

 

Пожар тушили 13 сотрудников ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», 2 сотрудника Севприроднадзора, 8 спасателей Центра гражданской защиты и 5 волонтеров.

Ликвидировать пожар удалось в 14:15, но сотрудники ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» остаются на дежурстве еще на сутки во избежание повторного возгорания.

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