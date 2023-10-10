Крымчане перевели дистанционным мошенникам более 14 млн рублей за неделю

Доверчивые жители Крыма отправили аферистам 14 миллионов 562 тысяч 227 рублей, из которых более 9 миллионов рублей через звонки посредством мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма, сообщает пресс-служба регионального МВД.

4 миллиона 463 тысячи 709 рублей мошенники выманили через интернет сайты и социальные сети.

Более 236 тысяч рублей доверчивые граждане перевели мошенникам в поисках легкого заработка.

Работают аферисты все по той же схеме звонят через мессенджеры Вотсап, Вайбер, Телеграм, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков; на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях размещают объявления с предложениями о работе или легком заработке путем инвестиций; убеждают доверчивых граждан устанавливать на свои смартфоны сторонние приложения или переходить по неизвестным ссылкам.

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Ольга Сурикова