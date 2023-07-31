Под Таганрогом упал беспилотник

На хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области упал беспилотник, сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, повреждены кровля частного дома, загоревшегося при падении обломков дрона, и автомобиль. Пострадавших, как заявил Голубев, нет. По данным ростовского портала 161, хозяин дома в момент падения находился внутри, однако он не пострадал. У дома, по его словам, полностью выгорела кровля. Обломки беспилотника упали на дорогу. В пятницу, 28 июля, Таганрог был атакован ракетами.

Обломки одной из них упали в центре города, пострадали более 20 человек. Минобороны России сообщило, что ракета была сбита силами ПВО.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети