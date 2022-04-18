В Севастополь вернулись дожди

И похолодание

В Севастополе сегодня, 18 апреля, облачно.

Ночью дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +14…+16°.

Во вторник, 19 апреля, облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

В среду, 20 апреля, облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Погода начнет налаживаться с четверга, 21 апреля. Уже осадков не обещают, температура будет днем будет +11° и будет сохранятся сильный ветер.

Ветренную погоду синоптики прогнозируют и на 22-23 апреля. Порывы ветра усилятся до 11-14 м/с. Но температура будет продолжать повышаться +17°.

Неделя завершится, 24 апреля, хорошей теплой солнечной погодой +11-15° и ветер стихнет до 4 м/с.

Фото: Елена Дарда