Крымчане за неделю потеряли 17 млн рублей

Ровно на столько они обогатили дистанционных мошенников.

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи,сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обманут 21 человек

Так, в Ялте женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником налоговой службы, и сообщил, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому все деньги надо спасти и передать в налоговую. В полиции ей подтвердили опасения и вручили памятку. Но, когда мошенники снова позвонили якобы от налоговой, крымчанка поверила речам мошенников и передала 700 тысяч рублей наличными подосланному курьеру.

В полицию Симферопольского района обратилась женщина, которая сообщила, что в мессенджере Телеграм ее несовершеннолетнему сыну позвонил неизвестный и под предлогом получения подарка в компьютерной игре убедил мальчика отправить фотографии банковской карты родителей. Желая получить обещанный подарок, школьник выполнил все условия. Однако вместо подарка с карты его матери было списано более 40 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 39 граждан

Жертвой аферистов стал предприниматель из Ялты. Злоумышленник, выдававший себя за учредителя компании, связался с ним через мессенджер Телеграм. Под предлогом оплаты договоров мошеннику удалось похитить у ялтинского бизнесмена около 800 тысяч рублей.

Жительница Джанкойского района, планируя длительную поездку в Симферополь, занималась поиском квартиры. Подходящий вариант она нашла в социальной сети. Связавшись с «арендодателем» и обсудив все нюансы, девушка внесла предоплату в размере 6 тысяч рублей. Однако после этого связь с владельцем квартиры прервалась.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai