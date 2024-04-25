Пострадавшим от украинских обстрелов севастопольцам из резервного фонда выделили 2 млн 239 тысяч рублей

На выплату компенсаций за имущество, пострадавшее в ходе украинских обстрелов, из резервного фонда правительства Севастополя выделили 2 млн 239 тысяч рублей, сообщили в правительства города.

Эта сумма не окончательная, так как она не учитывает восстановление серьезно пострадавших домов. До конца недели состоится еще одно заседание комиссии и будут выделены дополнительные средства.

Эти средства пойдут на оказание финансовой помощи 66 физическим лицам. 47 человек получат финансовую помощь в размере 941 1500 рублей за утрату имущества (в основном, это стеклопакеты и двери).

Еще 19 человек, являющиеся собственниками транспортных средств, которые пострадали в результате обстрела, получат сумму 1 298 тысяч рублей.

Напомним, от ракетного обстрела в конце марта в Севастополе пострадало 96 многоквартирных и индивидуальных домов, 30 частных административных зданий.

Также зафиксировано три прямых попадания в жилые дома по адресам: ул. Ялтинская 7-А, ул. Гранатная 1-А, Симферопольское шоссе, 40.

В доме на Ялтинской 7-А погиб мужчина.