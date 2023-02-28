В Адыгеи ночью упал неустановленный летательный аппарат

По данным главы региона Мурата Кумпилова, пострадавших и погибших нет, есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. Также сообщалось о возгорании в хозяйственном строении на территории нефтебазы в Туапсе, которую атаковали беспилотники.

По данным «Базы», утром 27 февраля три беспилотника-камикадзе атаковали Брянскую область. Это произошло примерно в полутора километрах от границы, дроны, предположительно, запустили со стороны Украины. Пострадала вышка связи.

Также громкой новостью стало появление беспилотника в Санкт-Петербурге. Воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге было закрыто. Сейчас небо открыто, а НЛО не обнаружен.

Ольга Сурикова