В Севастополь едут семейные туристы

Сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя обсуждался туристический облик города и средний портрет туриста.

«У нас средний портрет туриста это 40+, в основном это семейные. Семейные — 1-2 ребенка, в среднем 4 человека приезжают», — охарактеризовала начальник управления туризма Мария Ветлицкая.

При этом она отметила, что вырос за последний год и средний чек, который отдыхающие готовы тратить в городе-герое. В прошлом году он был 3 800 рублей на человека.

«Сегодня у нас уже 4 200, то есть люди готовы больше пребывать в Севастополе. выросла и средняя протяженность пребывания. Если в прошлом году у нас было на лето пребывание в городе не больше 4 дней, ну это среднее у кого-то, в этом году у нас уже 7 дней стоит», — добавила руководитель управления.

По ее данным, в Севастополь едут в основном отдыхать с новых территорий, и преимущественно на авто, так как это дешевле, чем ехать на поезде.

Минимальная цена за сутки в гостинице сейчас от двух и выше тысяч рублей.

В ходе совещания отмечалось о необходимости решения проблемы парковками в городе, чтобы туристам на машине было где оставлять свои авто. Особенно остро уже стоит вопрос возле Нового Херсонеса.

Ольга Сурикова

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