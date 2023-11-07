Ночью на Крым и Севастополь летело 17 БПЛА

В Севастополе ночью отработала система ПВО. Киевским режимом предпринята попытка атаки на Крым 17 БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО 9 из них уничтожено и 8 перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

По данным Спасательной службы Севастополя обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Началось небольшое возгорание, которое вскоре было ликвидировано.

Также обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет.

Еще зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе нет.