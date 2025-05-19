Последние звонки в Севастополе: 24 мая 63 школы отпразднуют с 12 тысячами учеников

24 мая в Севастополе пройдут «Последние звонки» для выпускников. Праздник охватит 63 городские школы, а участниками станут более 12 тысяч ребят. Торжественные линейки состоятся с соблюдением всех требований безопасности, сообщили в Департаменте образования города.

Впереди у школьников экзаменационный марафон. Основные государственные экзамены (ОГЭ) для 9-классников пройдут с 21 мая по 16 июня, с резервными датами с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) для 11-классников стартуют 23 мая и завершатся 4 июля, с возможностью пересдачи 3 и 4 июля.

Всего в этом году государственную итоговую аттестацию в Севастополе сдадут почти 8 тысяч школьников.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города