В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 20 мая

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 20 мая. В регионе ожидаются дожди, местами — очень сильные, грозы, усиление ветра до 22–27 метров в секунду с юго-западного направлением и переходом на северо-западное.
В связи с этим возможны аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, перебои в транспортном сообщении, затруднения движения на автодорогах, особенно на затяжных спусках, подъёмах, опасных поворотах и горных перевалах. Также не исключены подтопления низинных территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения. Возможны падения слабо закреплённых конструкций, деревьев, рекламных щитов, а также обрывы линий электропередачи.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует:
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исключить выход в горно-лесную местность;
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не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
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проверить и очистить дренажные системы, ливнёвки, водоотводные каналы;
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избегать нахождения рядом с руслами рек, в том числе пересохших;
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жителям, проживающим вблизи водоёмов, принять меры по защите имущества;
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водителям быть максимально осторожными, не превышать скорость и соблюдать ПДД;
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уделить внимание безопасности детей и пожилых.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по следующим номерам:
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112 — единый номер спасения,
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01 или 101 — с мобильного телефона,
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(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым
Дмитрий Островский