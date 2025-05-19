В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 20 мая

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 20 мая. В регионе ожидаются дожди, местами — очень сильные, грозы, усиление ветра до 22–27 метров в секунду с юго-западного направлением и переходом на северо-западное.

В связи с этим возможны аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, перебои в транспортном сообщении, затруднения движения на автодорогах, особенно на затяжных спусках, подъёмах, опасных поворотах и горных перевалах. Также не исключены подтопления низинных территорий.

Существует угроза жизни и здоровью населения. Возможны падения слабо закреплённых конструкций, деревьев, рекламных щитов, а также обрывы линий электропередачи.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует:

исключить выход в горно-лесную местность;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

проверить и очистить дренажные системы, ливнёвки, водоотводные каналы;

избегать нахождения рядом с руслами рек, в том числе пересохших;

жителям, проживающим вблизи водоёмов, принять меры по защите имущества;

водителям быть максимально осторожными, не превышать скорость и соблюдать ПДД;

уделить внимание безопасности детей и пожилых.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по следующим номерам: