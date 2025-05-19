На улице Адмирала Октябрьского продолжают бурить сваи

Уже обустроено 35 буронабивных свай. Всего планируется пробурить 213 свай глубиной от 8 до 12 метров.

К июлю текущие работы будут закончены и начнется обустройство

подпорной стены.

Напомним, что конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар.

Параметры подпорных стен будут полностью соответствовать параметрам существующих сооружений.

Для отвода ливневых вод будут предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.

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