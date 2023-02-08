Вице-спикер заксобрания, доцент СевГУ Илья Журавлев рассказал о научных достижениях вуза

Помимо политической деятельности вице-спикер заксобрания Илья Журавлев является доцентом Института развития города Севастопольского государственного университета и читает студентам новый авторский курс «Урбанистика: ЖКХ и благоустройство».

Илья Журавлев рассказал о важности науки, изучающей развитие городских сообществ и систем.

Сам вице-спикер имеет три высших образования. Последнее он получил в 2018 году, окончив Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление», магистр. Является также кандидатом экономических наук.

«Урбанистика — это городское планирование, в рамках которого разрабатывают концепции и стратегии по строительству новых и улучшению существующих городов. Очень важно, чтобы студенты, будущие архитекторы понимали, что урбанистика – это научно-обоснованная система с информацией, которая способна сделать нашу жизнь комфортнее и лучше, а не маркетинговый ход, который часто используют застройщики. Только научный подход, основаный на анализе и сборе данных, позволит создавать социально-важные объекты в нашем городе», — считает Илья Журавлев.

Ранее депутат также принял участие в заседании, где было сказано о вкладе СевГУ в социально-экономическое развитие города.

СевГУ входит в число ведущих вузов Юга России и обладает самым крупным в Крыму научно-инновационным и технологическим потенциалом.

Особым достижением является уровень трудоустройства выпускников и реализация стратегически важных и социально-значимых проектов. Среди них студенческая разработка подводных БПЛА, университетский проект развитие трансфера в военно-морской сфере – система межсредной связи (инфобуи), система жидкостного дыхания, а также платформа и сеть мониторинга воздушной и водной среды.

Кристина Ветер