Поезд Севастополь-Москва задержался из-за схода с рельс 9 вагонов с углем

Оперативно ликвидировали последствия

В Краснодарском крае 20 июня девять вагонов с углем сошли с рельсов, что привело к задержке пассажирских поездов. Само происшествие обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

ЧП произошло на перегоне Орловка – Кубанская – Староминская – Тимашевская. «Угрозы окружающей среде нет. Габарит соседнего пути не нарушен, по которому осуществляется пропуск пассажирских поездов», – уточнили в ведомстве.

При этом из-за происшествия были задержаны поезда №92 Севастополь – Москва, №224 Анапа – Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская. Изменения коснулись и других поездов.

Ольга Сурикова