После праздников лишь один человек пострадал от пиротехники

В праздничные дни 31 и 1 января по линии здравоохранения города зарегистрировано всего одно обращение с травмой, которую повлекло неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

Также за эти дни сотрудники МЧС 26 раз выезжали по сигналу «тревога», ликвидировали 10 пожаров, при этом спасли одного человека.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства полковник внутренней службы Сергей Куртуков рассказал, что в рамках операции «Новый год» сотрудники МЧС проверили 17 центров праздничной жизни региона, а также проинструктировали организаторов мероприятий.

В целом Севастополь встретил Новый год без серьезных происшествий.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Фото: salut65.ru