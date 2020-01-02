Задержанный украинскими силовиками севастополец вернулся домой

В Севастополе Степана ждали жена и двое маленьких детей.

По материалам РИА Новости (и фото)

Резуника задержали в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области Украины. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, за это ему ему грозило до восьми лет тюрьмы. В октябре Степана Резуника выпустили из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.