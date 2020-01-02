Севастополец выиграл в лотерею автомобиль

Кладовщик из Севастополя Юрий Молодыка выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей, выигрыш он предпочел забрать деньгами, — передает ИА «FlashCrimea».

Мужчина рассказал, за день до покупки лотерейного билета почувствовал приятное волнение, поэтому решил проверить удачу. Как распорядиться своим выигрышем Юрий пока не решил.

В июне 2019 года стало известно о еще двух победителях из Крыма. Семейная пара выиграли государственную лотерею в 1 млн рублей. Победители признались, что ранее не испытывали судьбу и лотерейных билетов не покупали. Полученные деньги супруги решили потратить на развитие бизнеса и мотоцикл.