После нового года Севастополь станет чище

Правительство Севастополя решило изменить подход к уборке и содержанию улиц. Теперь этим будут заниматься ГБУ «Парки и Скверы», которые в свою очередь заключили контракт с «КП «Чистый город».

Мы пообщались с руководителем предприятия-подрядчика Ольгой Морозовой, чтобы узнать почему город станет чище.

Зона ответственности

В первую очередь севастопольцам надо понимать, что входит в понятия содержания территорий общего пользования. В контрактах, заключенных между ГБУ «Парки и Скверы» и «Чистым городом», порядка 27 наименований. Туда входит уборка мусора из урн, подметание скверов и остановок, уборка листвы, а также снега и многое другое.

Компания будет выполнять эти работы на протяжении всего года. Ольга Морозова подчеркнула, что речь идет о тех местах, которые отнесены к территориям общего пользования, например, скверы или тротуары вдоль главных дорог, но не дворовые территории. Это касается Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов.

Главное в бизнесе – это персонал

На вопрос о том, что станет залогом успешной работы Ольга Морозова подчеркнула, что это прежде всего персонал, которым обладает компания.

«Сейчас у нас в штате порядка 200 человек, которые укомплектованы всем необходимым. Тем не менее, мы уже работаем над его увеличением, в связи с тем, что ранее мы обслуживали один район города. К весне также планируем увеличить штат озеленителей и косарей», — рассказала она.

Предприятие набирает людей, предлагая рыночный уровень оплаты, полный соцпакет, официальное трудоустройство и обеспечение спецодеждой.

Однако, руководитель «Чистого города» отметила, что помимо нескольких сот работников предприятие обладает внушительным парком техники, которая закупалась годами под нужные виды работ.

Морозова сообщила, что сейчас предприятие имеет порядка 30 единиц техники, в том числе самосвалы, подметально и снегоуборочные машины.

«У нас большие планы на этот год по модернизации нашего производства. Сейчас нами разрабатывается подход к уборке снега в центральной части города – это механизированные пескосразбрасыватели с безопасными и экологичными реагентами. Планируем приобретение еще нескольких единиц промышленных пылесосов для уборки листвы», — отметила Морозова.

Туда, где плохо

В ходе беседы мы также хотели выяснить, а где же сейчас, по мнению руководителя предприятия, ситуация обстоит хуже всего.

Выяснилось, что сейчас страдает от неухоженности один из старейших районов города – Нахимовский. А больше всего проблем там со скверами.

«Для начала, скверы Нахимовского района надо очистить от листвы и мусора, так как предыдущий подрядчик их сильно запустил. Далее будем поддерживать ежедневную уборку. Важной работой будет инвентаризация зеленых насаждений. Ее надо провести, чтобы собрать необходимых работ по благоустройству и направить его в «Парки и скверы», так как наш контракт не предусматривает данные работы», — рассказала Морозова.

Руководитель «Чистого города» подчеркнула, что объем работ, возложенный на компанию достаточно большой, что налагает большую ответственность.



«Уверенны, что у нас все получится и мы сделаем наш Севастополь чище на радость жителей и гостей города! Очень признательны городу за оказанное доверие. Мы будем изо всех сил стараться оправдать это доверие», — подытожила Ольга Морозова.

Напомним, Развожаев назвал «неудавшимся экспериментом» работу муниципалитетов по уборке города.

Дмитрий Островский