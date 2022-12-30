Какие мероприятия можно посетить в праздники по Пушкинской карте

Культурные учреждения Севастополя подготовили программу для обладателей Пушкинских карт и на новогодние праздники. Жители и гости города смогут посетить спектакли, концерты, экскурсии.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Среди участников проекта — государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Балаклавский подземный музейный комплекс, музейный комплекс «Константиновская батарея» и другие учреждения культуры. Полный список доступен здесь.

В преддверии Нового года театр имени Луначарского проводит розыгрыш для владельцев Пушкинских карт с уникальным призом – приглашением в ложу на спектакль «Пиковая дама. Картины» режиссера Романа Мархолиа. Спектакль состоится 25 января в 18:30, в ложе могут расположиться четыре человека, компанию победитель выберет себе сам. Условия розыгрыша можно прочитать по ссылке.

Также музей «Подземный Севастополь» принял решение о запуске акции «Безопасные каникулы» для всех участников программы «Пушкинская карта». С 8 декабря 2022 года молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет – обладатели карт – могут не только приобрести входной билет для себя, но и порадовать близких и друзей – к каждому билету, приобретенному по Пушкинской карте, музей дарит еще один. Акция направлена на привлечение внимания населения к теме гражданской обороны.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя