После нападения наркомана женщина выпала из автомобиля, который укатился в забор без нее

В Севастополе заведено уголовное дело на любителя употреблять психотропные вещества. Он, как сообщили в пресс-службе полиции города, из хулиганских побуждений повредил автомобиль автоледи.

Женщина. управляя своим автомобилем заметила на дороге мужчину, который шел по проезжей части и вел себя достаточно странно. Дабы избежать с ним столкновения она остановилась, но неадекватный гражданин направился в ее сторону, стал выражаться нецензурной бранью, нанес несколько ударов по ее автомобилю и разбил боковое зеркало заднего вида.

Испуганная автоледи приоткрыла водительскую дверь и потребовала от незнакомца прекратить, но тот в ответ резко открыл водительскую дверь, за которую держалась женщина. От такого рывка она выпала из салона, а машина продолжила движение до ближайшего дорожного ограждения.

В результате автомобилю нанесен ущерб на сумму около 39 тысяч рублей.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан нарядом Росгвардии в ближайшем магазине и передан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Ленинскому району для дальнейшего разбирательства.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова