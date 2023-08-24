Севастополь получил 27 млн рублей на содержание сиделок для инвалидов

В этому году Севастополь стал участником пилотного проекта помощи пожилым людям и инвалидам. Им, благодаря федеральному финансированию, будут выделены помощники по уходу на дому.

Как было отмечено на заседании правительства города, в Севастополе необходимо внедрить такую модель долговременного ухода за гражданами, нуждающимися в помощи посторонних людей, до конца 2023 года. Запуск намечен уже с сентября.

На эти цели выделено 27,5 млн рублей. 99% средств поступило из федерального бюджета.

Планируется, что деньги пойдут на обучение помощников, приобретение технических средств реабилитации и, непосредственно, оплата услуг людям, которые будут ухаживать за инвалидами. Они будут предоставлять, как медицинские услуги на дома, так и социальные.

Ольга Сурикова