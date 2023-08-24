В Севастополе похоронили двух морских пехотинцев, погибших в боях за Работино

В Севастополе простились еще с двумя нашими воинами: командиром отделения зенитно-ракетной батареи гвардии младшим сержантом Артемом Валерьевичем Старчиковым и со снайпером стрелкового отделения, гвардии сержантом Иваном Ивановичем Кужекиным. Оба из нашей 810-й бригады морской пехоты.

Артем Валерьевич родился в Ленске, окончил школу №2 в с. Злынка Маловинского р-на

Кировоградской области.

Артем Валерьевич погиб геройски в Работино Запорожской области. Благодаря его решительным действиям удалось спасти 9 человек, но сам он получил смертельное ранение.

Иван Иванович родился в Севастополе. Окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 2014 года по октябрь прошлого года работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части Севастополя. Не мог оставаться в стороне и решил участвовать в специальной военной операции, подписал контракт с Минобороны.

Иван Иванович также погиб в боях за Работино в Запорожской области, говорится в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.