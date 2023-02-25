Порядка 200 школьников вместе с родителями уехали из Севастополя из-за угрозы со стороны Украины

Обстановка в городе в целом спокойная, паники нет, фиксируется лишь небольшой отток людей. Так, из школ города в период СВО забрали документы порядка 200 детей.

Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это скорее говорит о том, что люди, которые здесь жили временно и имеют квартиры «на материке», просто приняли решение на этот период вернуться к своему месту жительства. В Севастополе такая практика распространена, когда семьи с хорошим достатком покупали квартиры, дети с матерями находились здесь, а глава семейства работал, к примеру, на Севере на вахте», — считает губернатор.

В остальном, по словам губернатора, в жизни города ничего не поменялось: работаю театры, музеи, библиотеки, строятся и вводятся новые социальные объекты.

Также глава города заверил, что севастопольцы не опасаются, что новые виды вооружений, передаваемых сейчас Украине странами Запада, смогут существенно повлиять на ход боевых действий, и не опасаются возможного вторжения ВСУ.

Напомним, за последний год свои посты в правительстве Севастополя покинули ряд высокопоставленных чиновников и вернулись работать на материк. В частности, вице-губернатор Николай Гордюшин, директор департамента образования Лариса Сулима и директор департамента культуры Ирина Романец.

Дарья Тимофеева

Фото: официальный аккаунт Михаила Развожаева Вконтакте