Полным ходом идет эвакуация по городу. На улице Шварца пробка — все ждали, пока увезут автомобиль.

Город
07-06-2025

Пока севастопольцы и гости города отдыхают, транспортная комиссия продолжает эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.  

Итоги первой рабочей недели впечатляют: 47 автомобилей эвакуировали, оформили 53 административных протокола.

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