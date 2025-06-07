На улице Мореходной будут запрещены остановка и стоянка автомобилей

Город
07-06-2025

Ограничения вводятся с 9 июня возле автобусной остановки «Троицкая балка». Эта мера необходима для свободного передвижения городского транспорта, поскольку автомобили, оставленные вблизи остановки, мешают движению автобусов.

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