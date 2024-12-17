В Севастополе ночью на газопроводе высокого давления произошел технологический инцидент

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ночью в аварийно-диспетчерскую службу ГУП «Севастопольгаз» начали поступать звонки с жалобами на перебои в газоснабжении от жителей, проживающих на Северной стороне города.

В ходе обследования специалисты Севастопольгаза выявили, что на газопроводе высокого давления, подающего природный газ абонентам от газораспределительной станции №3 произошел технологический инцидент.

Газоснабжение было остановлено на полтора часа для абонентов по улицам: Серафимовича, Некрасова, Весенняя, Александра, Переяславская, Тельмана, Волочаевская, Чехова, Смоленская, Казарского, Калюжного, Кряжева, Цимлянская, Запорожская, Сивашская, Потемкинцев, Каховская, Мазуренко, Аллы Оношко, Вишневая, Тельмана.

Авария устранена, подачу газа уже восстановили в жилые дома.

Сейчас все работает в штатном режиме.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова