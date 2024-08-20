Полиция завела уголовное дело на водителя, устроившего массовое ДТП на пр.Гагарина

В Севастополе на водителя заведено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как уже сообщалось, ДТП произошло 16 августа. 41-летний мужчина в пьяном состоянии за рулем автомобиля Hyundai, вблизи дома 4 по проспекту Гагарина на скорости выехал на встречку и столкнулся с Nissan, в результате чего автомобиль опрокинулся. Далее, автомобиль Hyundai по инерции продолжил движение по встречке и столкнулся с Toyota. Автомобиль Toyota от удара отбросило на автомобиль Mercedes.

В машине у виновника аварии была 4х-летняя девочка— она тоже пострадала в аварии

В ДТП пострадали четыре автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Toyota, водитель и 4-летняя пассажир автомобиля Hyundai. Все были доставлены в больницу.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова