Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь

Закон поддержали 265 депутатов, он вступит в силу через 30 дней после опубликования.

У УПЦ будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Напомним, что украинские власти организовали масштабные преследования УПЦ — в некоторых регионах запрещают деятельность церкви, вводят санкции против представителей духовенства, а СБУ начала заводить на них уголовные дела и проводить обыски.

Зеленский заявил, что это укрепит «украинскую духовную независимость».

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Анна Левина