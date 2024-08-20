Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь

Спецоперация в Украине
20-08-2024
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Закон поддержали 265 депутатов, он вступит в силу через 30 дней после опубликования.

У УПЦ будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Напомним, что украинские власти организовали масштабные преследования УПЦ — в некоторых регионах запрещают деятельность церкви, вводят санкции против представителей духовенства, а СБУ начала заводить на них уголовные дела и проводить обыски.

Зеленский заявил, что это укрепит «украинскую духовную независимость».

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Анна Левина

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