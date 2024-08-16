В массовом ДТП на проспекте Гагарина пострадал 5летний ребенок и двое взрослых 

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с участием четырех автомобилей на проспекте Гагарина.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 12:25 водитель Hyundai около дома № 4 по проспекту Гагарина на скорости потерял контроль над машиной и на правом закруглении дороги выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Nissan.

После этого, Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с Toyota, который также двигался во встречном направлении, далее автомобиль Toyota от удара отбросило на автомобиль Mercedes, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также 5-летний пассажир автомобиля Hyundai, они доставлены в больницу.

Предварительно состояние опьянения у водителей не установлено.

По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова