Власти Севастополя ждут, что отвечать за чистоту в убежищах будет отвечать бизнес

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь поднял вопрос о том, что нужно привлекать бизнесменов, которые готовы содержать бетонные укрытия по городу.
Он считает, что на бетонных конструкциях можно разрешить устанавливать рекламную табличку, какое предприятие обеспечивает чистоту и порядок в укрытие.
«Чтобы люди знали, кто помогает городу», — заключил Развожаев.
Напомним, в Севастополе уже неоднократно поступали жалобы на санитарное состояние только установленных бетонных укрытий.
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Ольга Сурикова