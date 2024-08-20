Власти Севастополя ждут, что отвечать за чистоту в убежищах будет отвечать бизнес

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь поднял вопрос о том, что нужно привлекать бизнесменов, которые готовы содержать бетонные укрытия по городу.

Он считает, что на бетонных конструкциях можно разрешить устанавливать рекламную табличку, какое предприятие обеспечивает чистоту и порядок в укрытие.

«Чтобы люди знали, кто помогает городу», — заключил Развожаев.

Напомним, в Севастополе уже неоднократно поступали жалобы на санитарное состояние только установленных бетонных укрытий.

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Ольга Сурикова