Власти Севастополя ждут, что отвечать за чистоту в убежищах будет отвечать бизнес

Город
20-08-2024
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Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь поднял вопрос о том, что нужно привлекать бизнесменов, которые готовы содержать  бетонные укрытия по городу.

Он считает, что на бетонных конструкциях можно разрешить устанавливать рекламную табличку, какое предприятие обеспечивает чистоту и порядок в укрытие.

«Чтобы люди знали, кто помогает городу», — заключил Развожаев.

Напомним, в Севастополе уже неоднократно поступали жалобы на санитарное состояние только установленных бетонных укрытий.

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Ольга Сурикова

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