В Севастополе выявлено 450 опасных строения

Сегодня, 8 августа, на аппаратном совещании заместитель губернатора Николай Гордюшин рассказал, что в Севастополе выявлено 450 недостроенных или бесхозяйных строений, которые несут опасность для севастопольцев.

«В результате проделанной работы ГКУ «Фонд государственного имущества» сформирован перечень из 450-и объектов, которые находятся в состоянии потенциальной угрозы здоровья и жизни граждан.

В том числе 75 объектов, которые находятся в собственности города Севастополя», — рассказал заместитель губернатора. Гордюшин подчеркнул, что для сноса опасных строений необходимо 250 миллионов рублей, а также отметил, что у горда сейчас таких денег нет.

Губернатор Михаил Развожаев поручил продать часть сооружений, находящихся в госсобственности, а те строения, которые имеют собственников должны быть снесены хозяевами. Владельцы получат соотвествующие предписания.

Дмитрий Островский