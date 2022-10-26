Севастопольская «Чайка» набрала новый женский состав

В первой половине года севастопольский регбийный клуб «Чайка» проводил активную компанию по набору игроков в женскую команду. Наш корреспондент поинтересовался у тренерского состава, как обстоят дела в клубе и какие планы у севастопольских регбистов.



Руслан Хасенович, недавно совместно с телеканалом «Вести. Севастополь» мы были на вашей тренировке и увидели много новых лиц в женской команде. Откуда эти девушки?

Более двух месяцев мы набирали девушек в женскую команду. Совместно с руководителем Севастопольской городской федерации регби Наталией Самойленко мы встречались с преподавателями и руководителями учебных заведений города. Во время встреч мы, в том числе проводили презентации, которые позволили привлечь девчонок на наши тренировки.

Какие учебные заведения они представляют?

У нас есть девушки из художественного, педагогического и архетектурно-строительного колледжей, но в основном это студентки СевГУ. Также есть бывшие спортсменки, которые закончили играть в других видах спорта, но в регби они вполне могут проявить себя.

К слову, привлекая людей в команду, мы делали упор именно на спортсменок, поскольку они уже имеют опыт плотного тренировочного процесса.

А каким девушкам подходит регби? Как вы считаете, какие плюсы у регби именно для спортсменок?

Регби – такой вид спорта, что им может заниматься кто угодно. Тем не менее, нам важно, чтобы у девчонок были скоростные показатели, сила воли, боевой характер.

Регби хорошо тем, что дает возможность проявить себя в разных ролях. Здесь есть место и жилистым, и, скажем так, достаточно крупным девушкам. Нам нужна, как ловкость, так и силовые показатели. Если у вас есть желание и упорство, то вы точно получить результат.

Повторюсь, в нашем виде спорта девушки могут получить, то что они не получат в других видах спорта, например, продолжение спортивной карьеры с достижением определенных успехов.

Как часто проходят тренировки, где они проходят? Есть ли все необходимое?

Тренируемся мы пять раз в неделю, кроме выходных. Понедельник, среду и пятницу на стадионе им. 200-летия Севастополя, а в остальные дни в тренажерном зале в СевГУ. Все необходимое для тренировочного процесса у нас есть.

Что нужно, чтобы улучшить результаты севастопольских спортсменок?

Чтобы улучшить результаты спортсменок необходимо время и большое количество тренировок. Чем мы и занимаемся.

Стараемся подтянуть физическую подготовку, а также большой упор делаем на психологическую подготовку. Девочки должны уметь и хотеть побеждать.

Но для улучшения тактических данных и привыканиях девочек к игре на всю длину поля хотелось бы больше времени проводить на нем и играть на всю его площадь. Сейчас, к сожалению, нам часто приходится делить на тренировках поле стадиона им. 200-летия.