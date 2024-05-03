В Севастополе водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП 

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ДТП с участием двух маршруток, в котором пострадала пожилая женщина.

Авария произошла 28 октября 2023 года. В вечернее время обвиняемый, водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» маршрута № 16, подъезжая к остановке «Улица Меньшикова», не снизил скорость и столкнулся с автобусом на маршруте № 110, который в тот момент высаживал пассажиров.

В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина – пассажир микроавтобуса на маршруте № 16. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Помимо потерпевшей, еще 15 пассажиров получили гематомы, ссадины и другие нетяжкие травмы. Также выявлены нарушения в деятельности перевозчика.

Непосредственно после происшествия у обвиняемого было установлено состояние наркотического опьянения, которое он объяснил употреблением марихуаны в период рабочей смены.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

По итогам проверки гендиректору ООО «Зенит-Автотранс» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Также прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений и нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

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Ольга Сурикова