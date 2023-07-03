Севастопольский суд принял решение выдворить из России иностранца-наркомана  

Гражданин Республики Азербайджан был задержан на одном из рынков Севастополя с признаками потребления наркотических средств. Сотрудники полиции выявили его, получив информацию из регионального УФСБ России.

Задержанный был доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования, которое подтвердило факт потребления наркотических средств. Мужчина рассказал, что в день задержания курил марихуану.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, Ленинский районный суд признал мужчину виновным и назначил меру наказания в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Он направлен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Ростовской области.

Ольга Сурикова