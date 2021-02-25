Полиция Севастополя рассказала свою версию спасения тонущего мужчины в Артбухте

В УМВД настаивают, что человека спасли полицейские

В Севастополе 22 февраля в Артбухте из моря был спасен тонущий мужчина. Очевидцы сразу сообщили: главным спасителем стал сотрудник ППС, нырнувший в холодную воду. После публикации статьи к нам в редакцию обратились неравнодушные родственники тех, кто тоже оказывал помощь тонущему человеку в море, и они настаивали, что лавры незаслуженно достались полицейскому, якобы случайные прохожие спасали и его тоже.

Свое изложение происшествия той ночи в Артбухте нам рассказали в городском управлении МВД России.

Правоохранители сообщили, что в Ленинский райотдел поступил сигнал о тонущем человек у морского причала Артбухты. На место прибыл наряд ППС.

«Полицейские увидели, что в ледяной морской воде находится молодой мужчина и его безуспешно пытается вытащить прохожий. Поскольку спасатель был обессилен и тонувший мог в любую секунду уйти под воду, сержант полиции Дмитрий Коростелёв, не раздумывая, бросился в море. Полицейский подплыл к мужчине, обвязал его канатом, который ему бросил напарник младший сержант полиции Виктор Чисников. Затем сотрудники полиции вместе с неравнодушными прохожими вытащили тонувшего на берег» , – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Также отмечается,что полицейские оказали мужчине доврачебную помощь в близлежащем кафе, позже его забрала скорая помощь. В настоящее время, по информации правоохранителей, жизни и здоровью спасённого 28-летнего гражданина Республики Беларусь ничего не угрожает.

«Он поблагодарил сотрудников полиции за своё спасение и рассказал, что ночью во время прогулки по набережной поскользнулся и упал в воду. За спасение тонувшего человека сержант полиции Дмитрий Коростелёв и младший

сержант полиции Виктор Чисников будут поощрены руководством УМВД России по Севастополю» , – подчеркнули в ведомстве.

Фото, видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Ольга Сурикова