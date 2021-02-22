В Севастополе в Артбухте спасли тонущего мужчину

Очевидцы благодарят сотрудников полиции

В Севастополе в Артбухте 21 февраля нетрезвый мужчина упал в море и самостоятельно не мог выбраться из воды. Помощь ему пытались оказать случайные прохожие.

Очевидцы в группе Infotown социальной сети Вконтакте рассказали, что помочь пытались случайные прохожие, но в воду бросились только молодые парни из патруля полиции.

«Тяжёлая одежда от воды , холодная температура, состояние его было крайне ужасное… Огромное количество мужчин пытались помочь, спасти долгое время. Спасибо огромное еще раз молодым людям, патрулю, парню милиционеру, которые бросились в воду, доставая уже ушедшего под воду мужчину», – говорится в посте благодарности сотрудникам полиции.

При этом гнев писавшего обрушился на любителей хайпа и видеосъемок. Автор с негодованием написал, что до сих пор не может понять «такого количества клоунов, энтузиастов, пьяных девушек, истеривших и мешавших процедуре… снимая это на телефон. Люди, куда вы катитесь?»

Напомним, в Севастополе в 2019 во время шторма утонули две девушки – чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. По словам начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александра Веселкова, инцидент произошел 4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба “Юг”.

Ольга Сурикова