«Сладкая месть»: в Севастополе произошла драка в кондитерском цеху

Двое мужчин решили выяснить отношения на работе

В Севастополе участковые уполномоченные полиции задержали работника предприятия, подозреваемого в избиении своего коллеги, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Инцидент произошёл на одном из кондитерских предприятий города.

В ведомстве рассказали, что во время рабочей смены между двумя сотрудниками кондитерского цеха возникла ссора. В ходе конфликта молодой мужчина нанёс несколько ударов своему коллеге по цеху. Последний после получения телесных повреждений вынужден был обратиться в больницу за помощью.

Участковый по Ленинскому району задержал нападавшего. На него заведено уголовное дело по ч 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Нахимовском районе произошла драка между двумя мужчинами, куда был вызван наряд полиции. Когда оперативники прибыли на место происшествия, один из участников драки уже обратился в больницу с различными травмами.