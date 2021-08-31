В Севастополе рассказали о проблемах инвесторов

Но надежда есть

Сегодня в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Севастополь 24» кандидат в депутаты Госдумы РФ от ЛДПР Илья Журавлев рассказал, что мешает предпринимателям инвестировать в Севастополь.

Журавлев подчеркнул, что сегодня основной поток инвестиций в город обеспечивает государство, а инвестиционный климат в Севастополе остается неблагоприятным для частных инвесторов.

По мнению кандидата от ЛДПР, существует три основных причины, по которым частный инвестор не заходит в регион. Первое – это стагнация экономики по всей стране, которая повышает риски для инвесторов, вторая причина – это западные санкции, которые затрудняют международные морские перевозки и запрещают крупным иностранным компаниям вести деятельность в нашем городе, а также по их примеру действуют и крупные российский предприятия.

Последний фактор, по мнению Журавлева, оказывается наиболее неприятным для инвесторов всех уровней.

«Самая неприятная причина отсутствия инвестиций – это бюрократические проволочки. Для того чтобы предприятиям, инвесторам, бизнесменам получить какие-то разрешения, лицензии, согласовать какие-то акты, согласовать договоры аренды им нужно пройти все круги ада. Конечно, любой инвестор задумается, надо ему это или нет. На наш взгляд таких людей надо брать за руку и вести по зеленому коридору. Такого, к сожалению, не происходит» — подчеркнул Журавлев.

Такое поведение госслужащих Илья Журавлев связывает не с коррупцией, а в основном с низким уровнем компетентности в тех сферах, которыми они управляют.

«Некомпетентность и незнание рождает страх, то есть люди не хотят подписывать, не знают, как подписывать те или иные разрешительные документы, боясь последствий. Поэтому пасуются эти документы в другие департаменты и так происходит по кругу» — отмечает Журавлев.

Тем не менее, в экономике Севастополя были положительные примеры решений местной власти, которые облегчали жизнь предпринимателей – это свободная экономическая зона и проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, при этом Журавлев отметил, что фракция ЛДПР была соавтором севастопольского закона о государственно-частном партнерстве.

Также Илья Журавлев рассказал, что в Севастополе есть бизнес, который долгие годы работает в нашем городе и постоянно реинвестирует заработанные деньги в его экономику, приведя в пример предприятия, работающие в сельском хозяйстве, виноделии, занимающиеся вывозом мусора и санитарной очисткой, общепитом, строительные фирмы и многие другие. В завершении своего выступления Журавлев поблагодарил бизнесменов, верящих в Севастополь и продолжающих вкладывать свои средства в него.

Дмитрий Островский