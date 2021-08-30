Общественникам Севастополя раздадут более 40 млн рублей на социальные гранты

Претендовали почти на 150 млн рублей
В Севастополе 41 миллион рублей выделено на социальные проекты НКО. В бюджете города было заложено 21,3 млн рублей, а Фонд президентских грантов увеличил эту сумму почти вдвое. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.
Он отметил, что в этом году конкурс впервые проводился на электронной платформе. От желающих получить гранты поступило 80 заявок. В прошлом году было 67 заявок.
«В результате конкурсного отбора 32 некоммерческие организации Севастополя получат господдержку в форме субсидии на общую сумму 41,1 млн рублей», – отчитался Бездольный.
Он пояснил, что победившие в конкурсе организации будут работать преимущественно по таким направлениям, как социальная защита, здравоохранение, сохранение исторической памяти, поддержка семьи, материнства, спорт, культура, образование.
Реализация проекта рассчитана на год.
Севастополь, по его словам, входит в десятку регионов-лидеров по рейтингу минэкономразвития РФ по количеству социально-ориентированных НКО.
«Сегодня это 1015 некоммерческих организаций, из них порядка 450 – социально ориентированные», – подчеркнул Бездольный.
Напомним, ранее сообщалось, что подать заявку на участие в конкурсе можно было до 27 июля.
Ольга Сурикова