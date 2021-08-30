Общественникам Севастополя раздадут более 40 млн рублей на социальные гранты

Претендовали почти на 150 млн рублей

В Севастополе 41 миллион рублей выделено на социальные проекты НКО. В бюджете города было заложено 21,3 млн рублей, а Фонд президентских грантов увеличил эту сумму почти вдвое. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Он отметил, что в этом году конкурс впервые проводился на электронной платформе. От желающих получить гранты поступило 80 заявок. В прошлом году было 67 заявок.